وزيرة خارجية ألمانيا تعتزم زيارة الأردن غدا

وطنا اليوم:تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك القيام بزيارة قصيرة إلى الأردن من أجل جهود الوساطة المتعلقة بالحرب في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أعضاء وفد وزيرة الخارجية اليوم الجمعة أن بيربوك “ستتوجه إلى الأردن بعد رحلتها إلى شرق أفريقيا وتجري محادثات سياسية هناك يوم السبت حول أزمة الشرق الأوسط”.