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وفاتان بإنهيار حفرة في العاصمة عمّان

منذ 5 ساعات
وفاتان بإنهيار حفرة في العاصمة عمّان

وطنا اليوم:توفي شخصين، إثر انهيار حفرة داخل منزل في ضاحية الحاج حسن بمنطقة الزهور جنوب العاصمة عمان.
وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام في تصريح ، مساء الخميس، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان وفريق البحث والإنقاذ الدولي والشرطة تعاملت مع البلاغ الذي يفيد بوجود انهيار أتربة على شخصين داخل حفرة يبلغ عمقها عشرة أمتار عامودي ويمتد منها نفق بطول ثلاثة أمتار افقي بمنطقة ضاحية الحاج حسن بمحافظة العاصمة.
وأضاف أن الأجهزة المختصةتحركت مجوعاتنا على الفور إلى موقع الحادث وعملت الفرق المتواجدة على تحرير الوفاتان من تحت الأنقاض بإستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، بينما عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتين الى مستشفى البشير الحكومي.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية فتح تحقيقا بالحادثة للوقوف على أسبابها وتداعياتها


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