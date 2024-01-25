إدارة الأزمات يصدر تحذيرات حول مخاطر الحالة الجوية

وطنا اليوم:أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يوم الخميس، تحذيراته من مخاطر الحالة الجوية التي تؤثر على الأردن.

وحذر المركز من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

كما حذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض وغزارة الأمطار.

وحذر أيضا من خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها التي قد تتجاوز سرعتها حاجز 65كم/ساعة.

وحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة على الطرق الصحراوية.