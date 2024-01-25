الملكة رانيا تلتقي شابات وشباب في العقبة برفقة الأميرة إيمان والأميرة سلمى

وطنا اليوم:التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله ترافقها سمو الأميرتان إيمان وسلمى في العقبة اليوم مجموعة شابات وشباب قاموا بتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة استلهموها من شغفهم ومما يمتلكون من مهارات وإمكانيات.

وخلال اللقاء الذي نظم في جمعية سيدات بيت الورد التعاونية، استمعت جلالتها إلى تجاربهم في تنفيذ المشاريع المدرة للدخل وكيفية تسويق منتجاتهم وما هي خططهم في توسيع تلك المشاريع وتطويرها.

وبين الشباب أن مشاريعهم ورغم قلة الإمكانيات إلا أنها أثبتت جدواها وقابليتها للتسويق، مؤكدين على أن ظروف السوق لا تسمح بانتظار الوظيفة التقليدية مقدمين النصيحة لأقرانهم للقيام بنفس الخطوات والمبادرة وخوض غمار التجربة العملية لتأسيس مشاريع مدرة للدخل تتوافق مع ما لديهم من مهارات ويحتاجها السوق.

وثمنوا اهتمام جلالة الملكة بفئة الشباب وأكدوا على أن دعم جلالتها مكنهم وساعدهم على تطوير مشاريعهم وتوسيعها. وقالوا أن العقبة تمتلك عوامل وإمكانات جذب تشكل رافعة للمشاريع المدرة للدخل.