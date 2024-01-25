بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الملكة رانيا تلتقي شابات وشباب في العقبة برفقة الأميرة إيمان والأميرة سلمى

منذ ساعتين
الملكة رانيا تلتقي شابات وشباب في العقبة برفقة الأميرة إيمان والأميرة سلمى

وطنا اليوم:التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله ترافقها سمو الأميرتان إيمان وسلمى في العقبة اليوم مجموعة شابات وشباب قاموا بتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة استلهموها من شغفهم ومما يمتلكون من مهارات وإمكانيات.
وخلال اللقاء الذي نظم في جمعية سيدات بيت الورد التعاونية، استمعت جلالتها إلى تجاربهم في تنفيذ المشاريع المدرة للدخل وكيفية تسويق منتجاتهم وما هي خططهم في توسيع تلك المشاريع وتطويرها.
وبين الشباب أن مشاريعهم ورغم قلة الإمكانيات إلا أنها أثبتت جدواها وقابليتها للتسويق، مؤكدين على أن ظروف السوق لا تسمح بانتظار الوظيفة التقليدية مقدمين النصيحة لأقرانهم للقيام بنفس الخطوات والمبادرة وخوض غمار التجربة العملية لتأسيس مشاريع مدرة للدخل تتوافق مع ما لديهم من مهارات ويحتاجها السوق.
وثمنوا اهتمام جلالة الملكة بفئة الشباب وأكدوا على أن دعم جلالتها مكنهم وساعدهم على تطوير مشاريعهم وتوسيعها. وقالوا أن العقبة تمتلك عوامل وإمكانات جذب تشكل رافعة للمشاريع المدرة للدخل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:29

انتساب مؤثرين وبارزين شعبيا لحزب إرادة

20:40

النشامى على موعد مع أسود الرافدين في دور ثمن النهائي في كأس آسيا

20:34

تقرير: تراجع قدرة الأردنيين على إدارة التزاماتهم المالية

20:25

إدارة الأزمات يصدر تحذيرات حول مخاطر الحالة الجوية

20:17

ضبط كنوز كبيرة وقطع أثرية في منزل بالبادية الوسطى

19:38

انخفاض ملموس على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت

19:29

إسرائيل تتوعد حزب الله بضربة قوية وقصف متبادل على الحدود

19:22

وزيرة النقل تلتقي وفدا من البنك الدولي

19:20

الأمير فيصل يرعى حفل انضمام طائرتين حديثتين لأسطول الملكية

19:13

حزب إرادة يفتتح فرعه في الاغوار الجنوبية ويلتقي أعضاء الهيئة العامة – فيديو وصور

19:11

اللجنة العليا للاعمار في فلسطين ممثلة بنقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين تقر عدة فعاليات استمرارا لحملة غزة معا ننصرها إيواء وإعمار

19:09

العضايلة يزور جناح وزارة الثقافة وأجنحة دور النشر الأردنية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وفيات
وفيات الخميس 25-1-2024وفيات الأربعاء 24 -4 -2024شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)وفيات الثلاثاء 23-1-2024والدة الدكتور محمد مفضي المعاقبة في ذمة الله