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ضبط كنوز كبيرة وقطع أثرية في منزل بالبادية الوسطى

منذ ساعتين
ضبط كنوز كبيرة وقطع أثرية في منزل بالبادية الوسطى

وطنا اليوم:ضبطت الأجهزة الأمنية، مساء امس الاربعاء، ليرات رشادي حوالي 400 قطعة وعشرات الأحجار الأثرية وتمثال أثري على شكل إنسان مقطوع الرأس، وتمثال خشبي فرعوني الشكل وقطع دائرية أخرى.
جاءت المضبوطات بعد مداهمة أمنية في منطقة البادية الوسطى، وتم التحفظ عليها، وتحويلها إلى دائرة الآثار العامة لفحصها، والتأكد من قيمتها الأثرية وإن كانت مقلدة أم لا.


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