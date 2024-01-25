وطنا اليوم:نشر موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، تفاصيل المنخفض الجوي من الدرجة الثالثة الذي يؤثر على الأردن، ويبدأ تأثيراته اعتباراً من صباح الجمعة ويستمر نحو 36 ساعة.

تفاصيل تأثيرات هذا المُنخفض الجوي وأوقات الذروة المُرتقبة

أمطار غزيرة

وذكر موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، أنه من المتوقع أن تهطل زخات من الأمطار على فترات في ساعات الصباح، إلا أنه يُتوقع عبور جبهة هوائية اعتباراً من ساعات ما بعد الظهر تبدأ في شمال الأردن، تترافق مع أمطار غزيرة للغاية تكون مُترافقة مع حدوث الرعد وتساقط البَرَد.

وأضاف أنه مع حلول ساعات العصر وأواخر النهار يستمر عبور الجبهة الهوائية لتصل إلى العاصمة عمان والمناطق الوسطى، ويصل معها الهطول المطري الغزير وتكون حينها ذورة للهطولات المطرية.

وأشار إلى أنه لا يُستبعد أن تتسبب هذه الأمطار بجريان كبير للأودية والشعاب، ورُبما تشكل السيول في بعض المناطق وارتفاع منسوب المياه.

اكتمال عبور الجبهة الهوائية

وتوقع مع حلول الليل اكتمال عبور الجبهة الهوائية لتمتد الهطولات المطرية إلى محافظة الكرك، وتشتد وتصبح غزيرة مع ساعات ما قبل مُنتصف الليل وتمتد أيضاً إلى محافظة الطفيلة، تكون مُترافقة مع تساقط لزخات من البَرَد خاصة فوق المُرتفعات الجبلية العالية.

وتستمر أيضاً الأمطار بالهطول على فترات في شمال ووسط الأردن، وبذلك تعم الأمطار مساحات شاسعة من المملكة.

استمرار هطول الأمطار

وبين طقس العرب أن المُنخفض الجوي يتحرك تدريجياً نحو الشرق وتندفع خلفه تيارات رطبة تعمل على استمرار هطول الأمطار على فترات تكون غزيرة لبعض الأوقات وذلك في عموم شمال ووسط الأردن بالإضافة إلى محافظة الكرك و أحياناً على فترات مُتباعدة محافظة الطفيلة.

وتوقع استمرار هطول هذه الأمطار طوال ساعات نهار السبت وتستمر حتى ساعات المساء، قبل أن تبدأ بالتراجع التدريجي نتيجة لابتعاد المُنخفض الجوي عن المنطقة و لكن دون توقف هذه الأمطار بشكل التام.

وبين أنه أثناء تأثر الأردن بالمُنخفض الجوي، لا يُستبعد أن تعبر غيوم مُنخفضة ملامسة لسطح الأرض جبال المملكة مما يؤدي إلى تشكل الضباب و الضباب الكثيف أحياناً مُسبباً تدنياً كبيراً لمدى الرؤية الأفقية.

طقس بارد بشكل لافت

وتوقع طقس العرب أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت وتصبح بذلك أقل من مُعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بعدة درجات، إذ يسود الأردن أجواء باردة بشكل لافت في أغلب المناطق، وتكون شديدة البرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.

رياح قوية

ُتشير النمذجة الحاسوبية إلى وجود رياح قوية مُرافقة لهذا المُنخفض الجوي خاصة في فترة ما قبل عبور الجبهة الهوائية من يوم الجمعة و ذلك في مناطق واسعة من المملكة مما قد يؤدي إلى تشكل موجات غبارية في المناطق الصحراوية قُبيل هطول الأمطار. كما و تكون الرياح قوية بشكل لافت خلال ساعات نهار يوم السبت مع إحتمالية وصول سرعة هبات الرياح أحياناً إلى 100 كم/ساعة في المناطق المفتوحة، والمُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، يُتوقع أن تتعرض لهبات شديدة في بعض الأحيان خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.

موجات غبارية

ولفت إلى أنه نتيجة لسرعات الرياح العالية المُتوقعة، فإنه لا يستبعد أن تتعرض المناطق الصحراوية الجنوبية من المملكة وخاصة تلك التي لن تتعرض لهطولات خلال فترة تأثير المنخفض تكون عُرضة لحدوث موجات غبارية رُبما تكون كثيفة في بعض الأحيان وتتسبب في تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية.

التوصيات

ويعتبر المُنخفض الجوي المُتوقع أن يبدأ بعد ساعات هو الأقوى في مربعانية هذا الشتاء ويستدعي الانتباه لبعض التوصيات الخاصة بالظواهر الجوية المُرافقة له و تتلخص فيما يلي:

1- الانتباه من تغير الأجواء بشكل كبير وانخفاض درجات الحرارة اللافت.

2- مُراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.

3- الانتباه من مخاطر جريان الأودية و تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه نتيجة غزارة الهطولات المطرية خاصة مع ساعات عصر ومساء الجمعة.

4- الانتباه أثناء القيادة في الطرق الصحراوية بسبب الغبار و في المُرتفعات الجبلية بسبب الضباب و مما يسببان من تدن كبير لمدى الرؤية الأفقية.

5- تثبيت المُقتنيات الخارجية بسبب شدة سرعة الرياح في بعض المناطق