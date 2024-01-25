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وزيرة النقل تلتقي وفدا من البنك الدولي

منذ ثانيتين
وزيرة النقل تلتقي وفدا من البنك الدولي

وطنا اليوم:التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الخميس وفداً من البنك الدولي، لمناقشة مبادرة البنك الدولي في تقديم برنامج لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن.
وحضر الاجتماع أمين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة بالإضافة إلى ممثلي من الوحدات والمديريات ذات العلاقة في الوزارة.
وعرض الوفد آليات عمل البرنامج لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة كعملية أساسية لدعم أولويات الحكومة الأردنية وبهدف المساهمة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال مضاعفة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 14% إلى 28% بحلول عام 2033 من خلال إيجاد الحلول للتحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة لدخول سوق العمل والاستمرار فيه فيما يتعلق بظروف مكان العمل والإدماج المالي والاقتصادي للمرأة وتوفير وسائط النقل العام ورعاية الأطفال.
وتم التركيز على أن أحد هم محاور تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة هو توسيع نطاق الوصول من خلال توفير وسائل نقل عام آمنة وبأسعار معقولة بالإضافة إلى محاور أخرى تم استعراضها.
وفي ختام الاجتماع ثمنت التهتموني جهود البنك الدولي في تقديم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة وأكدت على أهمية السعي لتحفيز تنفيذ الحلول لتوسيع نطاق التنقل.


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