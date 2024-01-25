حزب إرادة يفتتح فرعه في الاغوار الجنوبية ويلتقي أعضاء الهيئة العامة – فيديو وصور

وطنا اليوم:افتتح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة فرع حزب إرادة في لواء الاغوار الجنوبية بحضور النائب جميل الحشوش ورئيس فرع مجلس محافظة الكرك بسام الجعافرة وعدد من الأمناء العامين المساعدين وأعضاء الهيئة العامة في الاغوار الجنوبية.

وقال البطاينة إن افتتاح هذا الفرع يستحقه أبناء الاغوار ليشكل مساحة للحوار و مكاناً يلتقي فيه ابناء المنطقة لتصميم و تنفيذ البرامج و النشاطات التي تساهم في تطوير ورفعة المنطقة والارتقاء بها ،مشيرًا أن الأغوار لها خصوصية دومًا وحزب إرادة يدرك هذه الخصوصية للأغوار والتي ستنعكس مستقبلا على الأغوار وأهلها الكرام.

وأضاف ان حزب إرادة أصبح بالمقدمة بفعل نهجه الذي اتبعه منذ بداياته ووصوله الى كل مناطق المملكة بقراها وبواديها ومخيماتها وفي مقدمتها مناطق الأغوار ونهض بجهد كل أعضائه الغيورين على الأردن ومستقبله والذين جاءوا الى أرادة عن قناعة تامة وليس عن طريق جمع الهويات.

وبين ان إرادة يحرص على تمكين أبناء الأغوار وفق منهجية واضحة فله ممثلين في المجلس الوطني والمجلس المركزي وفي مجلس فرع الكرك مشددًا أنهم جزء من قيادة هذا المشروع الوطني الذي يهدف الى مملكة اردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات قوية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومؤسسيًا.

واستعرض البطاينة الواقع السياسي الذي تمر به المنطقة ،مؤكدًا أن الأردن يعتبر قضية فلسطين قضيته الأولى ولم يساوم عليها، ويدفع ثمن ذلك فأصبحت خياراته الاستراتيجية ليست سهلة أبدًا ومحدودة، وهذا يتطلب منا جميعاً التوجه نحو الاعتماد على الذات وتعزيز منعة الأردن وذلك من خلال الأحزاب الحقيقية الديمقراطية البرامجية.

وبين ان حزب إرادة حزب برامجي ويعكف على إعلان برنامجه قريباً و الذي يتم اعداده حالياً من خلال 15 لجنة قطاعية يشمل كل قطاعات الحياة، ليكون برنامجاً واقعياً عملياً ويطلع عليه كل أعضاء الحزب ويخوص الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه.

وعرض الأمين العام منهجية الحزب في إدارة ملف الترشح للانتخابات النيابية مؤكدًا مجددًا أن إرادة لم يعِد أي أحد بأي ترشيحات او مقاعد إنما اتبع خيارات شفافة وواضحة من خلال لجنة تتصف بالنزاهة وتحت القسم لوضع معايير واضحة لاختيار المرشحين سيعلن عنها قريباً، ويتم على أساسها الترشح وفرز مرشحي الحزب للانتخابات النيابية.

وحول التخوف من الأحزاب بين البطاينة أن جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن المشاركة في الاحزاب وعدم التعرض لمنتسبيها، كما أن قانون الأحزاب رقم 7 لسنة 2022 جرّم من يتعرض لأي حزبي ومنح الحق بمطالبته بتعويض مادي ومعنوي، كما صدر نظام شرعنة العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي والذي يشجع على الطلبة على الانخراط في الأحزاب وتنفيذ برامج خاصة بها.

وأضاف ان القانون منع فئات محددة بعينها من الانتساب للأحزاب مثل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقضاء وكلنا ضد تحزبهم لأنهم للأردن بكل توجهاته السياسية، ولكن المتقاعدين العسكريين فلأنهم فقدوا صفتهم العسكرية العاملة وانباؤهم يجوز لهم الانضمام الى الأحزاب دون ان يفقد الأبناء المكرمة الملكية منوها ان التجارب العملية أثبت صحة ذلك.

وتحدث في اللقاء النائب جميل الحشوش ورئيس مجلس فرع الكرك بسام الجعافرة والنائب السابق رندة الشعار مقدرين افتتاح مكتب للحزب في الاغوار الذي يدل على اهتمام الحزب بالمنطقة، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات مع الهيئة العامة لوضعها بصورة مسيرة الحزب والمكانة المرموقة التي وصل اليها.