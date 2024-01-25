اللجنة العليا للاعمار في فلسطين ممثلة بنقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين تقر عدة فعاليات استمرارا لحملة غزة معا ننصرها إيواء وإعمار

وطنا اليوم – قررت اللجنة العليا للاعمار في فلسطين اقامة عدة فعاليات لدعم حملة غزة معا ننصرها المستمرة منذ بدء العدوان ، حيث سيتم اقامة يوم مفتوح عبر احدى الاذاعات لجمع التبرعات لاغاثة اهلنا في قطاع غزة في نهاية شهر شباط القادم ، كما سيتم اقامة افطار خيري في شهر رمضان المبارك في الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك، يرصد لجمع التبرعات لأهلنا في القطاع .

وكانت اللجنة العليا للاعمار في فلسطين قد عقدت اجتماعا برئاسة نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي لبحث خطة اللجنة للمرحلة القادمة ، والوقوف على ما تم انجازه خلال الفترة الماضية منذ بدء العدوان الصهيوني على اهلنا في قطاع غزة .

وقال نقيب المهندسين أنه اضافة الى العدوان الغاشم المستمر والابادة الجماعية الممنهجة فإن الايام القادمة ستكون اكثر صعوبة حيث المنخفضات الجوية المتعاقبة والبرد القارص الذي سيزيد من معاناة اهلنا في القطاع .

لافتا الى ان التحدي الذي سيواجه اللجنة هو البقاء على تماس مع أهلنا في قطاع غزة ، وتقديم المساعدة المطلوبة ، مبينا أن فكرة الاعمار في هذه المرحلة لن تكون مجدية مع استمرار العدوان ، و أن الهدف الاهم في المرحلة القادمة سيكون الاغاثة والايواء للنازحين الذين وصل عددهم قرابة 1.8مليون نازح من خلال توفير الخيم والكرفانات لحين ترميم وتأهيل ما يمكن إصلاحه، وإعادة بناء المجمعات السكنية التي تعرضت للهدم والتدمير الكامل، إضافة إلى إزالة الأنقاض وفتح الطرق.

وأكد أن اللجنة ستركز جهودها خلال الفترة المقبلة على إعادة بناء وصيانة آبار المياه وصيانة المخابز، إضافة إلى تركيب خلايا الطاقة الشمسية لتشغيل محطات المياه والمستشفيات والمراكز الصحية.

من جهته استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاعمار في فلسطين المهندس زهير العمري الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية حيث أوضح انه ومنذ بدء العدوان على غزة تم صرف ما مجموعه 2 مليون دولار على عدة مشاريع اغاثية عاجلة حيث تم شراء ما يقارب 2000 خيمة بمواصفات عالية للايواء ، تحمي من البرد والمطر ومقاومة للحريق بقيمة 900 الف دولار وسيتم ادخالها عن طريق الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية ، وتم تخصيص 50 دونم داخل قطاع غزة لاقامة الخيام فيها. كما تم التعاقد مع مقاول لتوزيع المياه الصالحة للشرب على النازحين في قطاع غزة حيث تقدر المرحلة الاولى ب5000 متر مكعب من المياه بقيمة 150 الف دولار .

وتم التعاقد مع مورد محلي من قطاع غزة لشراء وتوريد وتركيب 7 وحدات متنقلة تعمل على الطاقة الشمسية لانتاج مياه محلاة بقيمة 675 الف دولار

وخلال اللقاء تم التواصل مع الزملاء من اللجنة في قطاع غزة ، حيث اكدوا انهم يواجهون العديد من المصاعب ، ورغم ذلك يتم تنفيذ المشاريع الخاصة باللجنة، واكدوا انه تم تدمير مصادر المياه ، والابار وقصفت مصادر الطاقة الشمسية خلال العدوان، ويعاني القطاع من شح المياه الصالحة للشرب ، وهم يعملون على ايجاد البدائل لايصال المياه بكافة السبل ، واكدوا على ان مشاريع تحلية المياه مستمرة لتعويض النقص الحاد بمياه الشرب ، كما اكدوا على حاجتهم الماسة لصهاريج المياه الصالحة للشرب لنقلها وايصالها للناس ، كما يعاني الاهل في القطاع من شبكات الصرف الصحي التي تم تدميرها من قبل العدو الصهيوني ، حيث يتم توفير مضخات متنقلة للصرف الصحي لحماية المواطنين، كما يتم العمل على توفير الوحدات المتكاملة لآبار المياه والمكونة من البئر والطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب في أماكن اللجوء ، كما طالبوا بضرورة توفير مصادر الطاقة ، وتجهيزات المخابز والسولار والطحين لاعادة ترميم وتشغيل المخابز .

يذكر أن حملة “غزة معا ننصرها: للايواء وإعادة الاعمار” التي اطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين في 18 اكتوبر الماضي لدعم صمود أهلنا في قطاع غزة ضد العدوان الصهيوني ، مستمرة حتى الان وباب التبرع مفتوح لصالح الحملة من خلال الدفع إلكترونيا عبر موقع نقابة المهندسين عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3I1XtS5، وإيداع التبرعات لدى جميع فروع مشربش للصرافة، أبو شيخة للصرافة، العلاونة للصرافة، لصالح حملة “غزة معا ننصرها إيواء وإعمار”، إضافة إلى امكانية التبرع عبر المحافظ الالكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.