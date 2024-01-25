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أبو السمن يطمئن على جاهزية الوزارة للتعامل مع الظروف الجوية

منذ 3 ثواني
أبو السمن يطمئن على جاهزية الوزارة للتعامل مع الظروف الجوية

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، يوم الخميس، سير العمل في غرفة الطوارئ الرئيسية وجاهزية كوادر الوزارة للتعامل مع الظروف الجوية.
وأكد أبو السمن ضرورة إبقاء الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع البلاغات والملاحظات التي تصل إلى غرف العمليات في مختلف المحافظات.
وكانت الوزارة قد بدأت العمل بخطة الطوارئ الخفيفة اعتباراً من بداية موسم الشتاء الخالي، فيما يتم إعلان حالة الطواريء المتوسطة أو القصوى تبعا للظروف الجوية المتوقعة وطيلة تاثير المنخفضات الجوية التي تعلن عنها إدارة الأرصاد الجوية.
وتدعو الوزارة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أي حالة طارئة وعدم التردد بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق طوارئ الأشغال على الهواتف الذكية


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