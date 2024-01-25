مهيدات: المضي قدما في توطين الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسية المنتج الغذائي الأردني في الأسواق التصديرية

وطنا اليوم-ثمن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات دور قطاع الصناعات الغذائية الوطنية كشريك استراتيجي في الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي آمن من المواد الغذائية.

وأضاف خلال جولة تفقدية في شركة الخير لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن، أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم لم تشهد المملكة تسجيل أي نقص أو انقطاع في أي سلعة غذائية حتى في أصعب الظروف الإقليمية والعالمية. ‎

وأكد مهيدات أن توطين الصناعات الغذائية في مقدمة سلم أولويات المؤسسة وتقديم جميع سبل الدعم وتبسيط وتسريع إجراءات التصدير ، بما يسهم بتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتج الغذائي الأردني في الأسواق التصديرية الخارجية مما يسهم برفد عجلة الاقتصاد الوطني.

‏‎ ‎من جهته، ثمن رئيس غرفة تجارة المفرق ورئيس مجلس إدارة شركة الخير الدكتور خيرو ارشيد العرقان الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم المنشآت الغذائية الوطنية، وتمكينها من تصدير منتجاتها للمزيد من الأسواق الخارجية مما يحفز القطاع الغذائي الأردني على التطور المستمر، وتطبيق أعلى معايير الجودة وأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

وأشار الدكتور العرقان إلى أن المصنع حاصل على شهادتي الايزو الدولية وتضم أكثر من مختبر لضمان المأمونية والجودة الصحية، خلال كافة مراحل سلسلة الإنتاج، وتوفير منتج وطني متميز ومنافس في الأسواق الخارجية.

‏ ‎يذكر أن الجولة تأتي استمرارا للزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة للمنشآت الغذائية والدوائية في المملكة، لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع، بما يخدم هذه الصناعات.