المنتخب الوطني يبلغ دور الـ16 في كأس آسيا رغم خسارته من البحرين

وطنا اليوم:بلغ المنتخب الوطني لكرة القدم دور الستة عشر من كأس آسيا رغم خسارته بهدف دون رد أمام نظيره البحريني في ختام منافسات المجموعة الخامسة التي شهدت فوز كوريا الجنوبية 3-2 على ماليزيا لتتصدر المجموعة.

وكان منتخب النشامى ضمن التأهل إلى الدور الثاني قبل لقاء البحرين على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.