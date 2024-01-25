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المنتخب الوطني يبلغ دور الـ16 في كأس آسيا رغم خسارته من البحرين

منذ ساعتين
المنتخب الوطني يبلغ دور الـ16 في كأس آسيا رغم خسارته من البحرين

وطنا اليوم:بلغ المنتخب الوطني لكرة القدم دور الستة عشر من كأس آسيا رغم خسارته بهدف دون رد أمام نظيره البحريني في ختام منافسات المجموعة الخامسة التي شهدت فوز كوريا الجنوبية 3-2 على ماليزيا لتتصدر المجموعة.
وكان منتخب النشامى ضمن التأهل إلى الدور الثاني قبل لقاء البحرين على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.


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