وطنا اليوم:بلغ المنتخب الوطني لكرة القدم دور الستة عشر من كأس آسيا رغم خسارته بهدف دون رد أمام نظيره البحريني في ختام منافسات المجموعة الخامسة التي شهدت فوز كوريا الجنوبية 3-2 على ماليزيا لتتصدر المجموعة.
وكان منتخب النشامى ضمن التأهل إلى الدور الثاني قبل لقاء البحرين على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.
المنتخب الوطني يبلغ دور الـ16 في كأس آسيا رغم خسارته من البحرين
وطنا اليوم:بلغ المنتخب الوطني لكرة القدم دور الستة عشر من كأس آسيا رغم خسارته بهدف دون رد أمام نظيره البحريني في ختام منافسات المجموعة الخامسة التي شهدت فوز كوريا الجنوبية 3-2 على ماليزيا لتتصدر المجموعة.