الرياطي يسأل عن عدد الشاحنات التي عبرت الاردن باتجاه الاحتلال

وطنا اليوم:وجه النائب حسن الرياطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول عدد الشاحنات التي مرت من الأردن في طريقها إلى الكيان الصهيوني.

وتضمن نص السؤال، الاستفسار عن “عدد الشاحنات التي مرت بالأردن (ترانزيت) في طريقها باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإلى غاية نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، ومن أي دول قدمت إلى الأردن، ومن أي معابر دخلت إلى العدو الصهيوني”.

كما سأل النائب عن “عقد أي جهات أردنية اجتماعات و/أو تفاهمات و/أو اتفاقيات مع الجانب الصهيوني لأجل زيادة عدد الشاحنات التي تحمل البضائع لصالح العدو مرورا بالأردن، نتيجة منع اليمن مرور السفن المحملة بالبضائع للعدو الصهيوني من مضيق باب المندب”.

وسأل أيضا، عن “عدد الشاحنات التي مرت بالأردن (ترانزيت) باتجاه دول الخليج لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من تاريخ منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإلى غاية نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، ومن أي دول قدمت إلى الأردن”.

ووجه النائب سؤالا أيضا، عن “قيمة المستوردات الأردنية من الاحتلال، إلى جانب الصادرات، خلال المدة ذاتها المذكورة، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الذي سبقه”.

ووجه سؤال إلى الحكومة، عن “الخطوات والإجراءات التي اتخذتها لتجميد أو إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل جرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة في غزة وانتهاكهم المتواصل لحرمة المسجد الأقصى وسعيهم لتهجير أهل فلسطين”.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 25 ألفا و700 شهيد، وإصابة 63 ألفا و740 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

وتاليا نصّ السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استناداً لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملاً بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء .

1- كم عدد الشاحنات التي مرت بالأردن ( ترانزيت ) في طريقها باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من 7 / 10 / 2022م حتى تاريخ 30 / 1/ 2023م، ومن أي دول قدمت إلى الأردن، ومن أي معابر دخلت إلى العدو الصهيوني ؟ 2- كم عدد الشاحنات التي مرت بالأردن ( ترانزيت ) في طريقها باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2023م حتى تاريخ 30 / 1/ 2024م، ومن أي دول قدمت إلى الأردن، ومن أي معابر دخلت إلى العدو الصهيوني ؟

3- هل عقدت أي جهات أردنية أي اجتماعات و / أو تفاهمات و / أو اتفاقيات مع الجانب الصهيوني لأجل زيادة عدد الشاحنات التي تحمل البضائع لصالح العدو الصهيوني مرورا بالأردن نتيجة منع اليمن الشقيق مرور السفن المحملة بالبضائع للعدو الصهيوني من مضيق باب المندب ؟

4- كم عدد الشاحنات التي مرت بالأردن ( ترانزيت ) باتجاه دول الخليج لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2022م حتى تاريخ 30 / 1/ 2023م، ومن أي دول قدمت إلى الأردن ؟ 5- كم عدد الشاحنات التي مرت بالأردن ( ترانزيت ) باتجاه دول الخليج لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2023م حتى تاريخ 30 / 1/ 2024م، ومن أي دول قدمت إلى الأردن ؟ 6- كم بلغت قيمة المستوردات الأردنية من كيان العدو الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2022 حتى تاريخ 30 / 1 / 2023 ؟ 7- كم بلغت قيمة المستوردات من كيان العدو الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2023 حتى تاريخ 30 / 1 /2024؟

8- كم بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى كيان العدو الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2022 حتى تاريخ 30 / 1 / 2023؟

9- – كم بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى كيان العدو الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2023 حتى تاريخ 30 / 1 / 2024؟

10- في ظل جرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة في غزة وانتهاكهم المتواصل لحرمة المسجد الأقصى وسعيهم لتهجير أهل فلسطين وتهديداتهم الواضحة تجاه الأردن ما هي الخطوات والإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة لتجميد و / أو إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الجانب الصهيوني ؟

النائب حسن صلاح الرياطي