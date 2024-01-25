بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تمجيد مشين .. مطعم في الأردن يحمل اسم 7 أكتوبر يغضب لابيد

منذ ثانيتين
تمجيد مشين .. مطعم في الأردن يحمل اسم 7 أكتوبر يغضب لابيد

وطنا اليوم:أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، افتتاح مواطن أردني مطعما يحمل اسم “7 أكتوبر”، مطالبا الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.
وأظهر مقطع فيديو نشر على منصة x، مطعم الشاورما وأمامه طابور من الناس، ويمكن سماع على ما يبدو صوت مالك المطعم وهو يعلن الافتتاح ويرحب بزبائنه.
ويقع المطعم في محافظة الكرك جنوبي الأردن، واسم “7 أكتوبر”، يشير إلى اليوم الذي شنت فيه حماس هجومها على إسرائيل في عملية حملت اسم “طوفان الأقصى”.
وبحسب التوثيق فإن العاملين في المكان يرتدون قمصانا موحدة مكتوبا عليها أيضا “7 أكتوبر”.
وقد عاد لابيد نشر الفيديو عبر حسابه على المنصة وكتب: “يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر. إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل يولد الإرهاب والتطرف الذي أدى إلى المجزرة الوحشية التي وقعت يوم 7 أكتوبر. ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا”.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت مطعم “7 أكتوبر” في بلد بيننا وبينه اتفاق سلام هو دليل آخر على تدهور العلاقات مع الأردن. فيما اعتبرت “معاريف” الخطوة بأنها خطوة أخرى على معاداة السامية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:54

إنقاذ شاب قضى 8 أيام تحت أنقاض منزل في خان يونس

14:48

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة قرب دوار الكويت بغزة

14:43

الميداني الأردني في خان يونس استقبل 44 ألف مراجع وأجرى 7 آلاف عملية

14:37

مدير عام الغذاء والدواء يفتتح المختبر البحثي التدريبي والمكتب الإقليمي لشركة الفيحاء العلمية

14:20

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد… العيسوي يعزي الشمايلة وآل الترك وآل صلاح

14:12

انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

14:09

طرح عطاء لإنشاء مدرسة في جرش بقيمة مليون دينار

13:59

تفاقية تعاون بين المصرية للاتصالات ونايتل لإنشاء الكابل البحري الجديد “كورال بريدج” بين مصر والاردن

13:57

ازدحام صباحي على مواقف الباص السريع بعد وقف المسار (98)

13:44

انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 9.5% خلال 11 شهرا من العام الماضي

13:32

ارتفاع الإيرادات المحلية بقيمة 374 مليون دينار خلال 11 شهرا من 2023

12:33

وفد من الخارجية البريطانية يزور ديوان المحاسبة

وفيات
وفيات الخميس 25-1-2024وفيات الأربعاء 24 -4 -2024شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)وفيات الثلاثاء 23-1-2024والدة الدكتور محمد مفضي المعاقبة في ذمة الله