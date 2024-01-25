تمجيد مشين .. مطعم في الأردن يحمل اسم 7 أكتوبر يغضب لابيد

وطنا اليوم:أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، افتتاح مواطن أردني مطعما يحمل اسم “7 أكتوبر”، مطالبا الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.

وأظهر مقطع فيديو نشر على منصة x، مطعم الشاورما وأمامه طابور من الناس، ويمكن سماع على ما يبدو صوت مالك المطعم وهو يعلن الافتتاح ويرحب بزبائنه.

ويقع المطعم في محافظة الكرك جنوبي الأردن، واسم “7 أكتوبر”، يشير إلى اليوم الذي شنت فيه حماس هجومها على إسرائيل في عملية حملت اسم “طوفان الأقصى”.

وبحسب التوثيق فإن العاملين في المكان يرتدون قمصانا موحدة مكتوبا عليها أيضا “7 أكتوبر”.

وقد عاد لابيد نشر الفيديو عبر حسابه على المنصة وكتب: “يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر. إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل يولد الإرهاب والتطرف الذي أدى إلى المجزرة الوحشية التي وقعت يوم 7 أكتوبر. ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا”.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت مطعم “7 أكتوبر” في بلد بيننا وبينه اتفاق سلام هو دليل آخر على تدهور العلاقات مع الأردن. فيما اعتبرت “معاريف” الخطوة بأنها خطوة أخرى على معاداة السامية.