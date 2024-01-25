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إنقاذ شاب قضى 8 أيام تحت أنقاض منزل في خان يونس

منذ 3 ثواني
إنقاذ شاب قضى 8 أيام تحت أنقاض منزل في خان يونس

وطنا اليوم:تمكّن أهالي بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة الليلة الماضيه، من انتشال شاب حياً بعد أن قضى 8 أيام كاملة تحت أنقاض منزل قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل سكان البلدة الشاب المصاب إلى المستشفى بسيارة مدنية، وقد بدى عليه الهزال والضعف الشديد، وفق مصادر فلسطينية.
ومع اشتداد العدوان الإسرائيلي على خانيونس لم تستطع طواقم الدفاع المدني الوصول إلى المنازل التي يستهدفها الاحتلال، لا سيما مع إطلاق جنود الاحتلال النار على كل من يتحرك، واستهداف سيارات الإسعاف.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع حتى امس عن استشهاد 25 ألفا و700 شهيد، وإصابة 63 ألفا و740 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن الدمار الهائل، والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي سببها القصف الجوي والمدفعي للاحتلال.
الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن الوضع الصحي والإنساني في مجمع ناصر الطبي “كارثي للغاية”.
وبحسب مصادر فلسطينية أشار القدرة الى أن مجمع ناصر الطبي يعمل بـ 10بالمئة من طاقته البشرية في ظروف قاسية ومخيفة، لافتا إلى نفاد أدوية التخدير في غرف العمليات، والأدوية المسكنة للآلام كما أن كميات الوقود المتبقية في المجمع لا تكفي لأكثر من 5 أيام.


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