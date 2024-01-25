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جيش الاحتلال يرتكب مجزرة قرب دوار الكويت بغزة

منذ ثانيتين
جيش الاحتلال يرتكب مجزرة قرب دوار الكويت بغزة

وطنا اليوم:أفادت وزارة الصحة في غزة ، إن 25 فلسطينا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للفلسطينيين في مدينة غزة.
وأفادت مصادر ، باستشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آخرين على مفرق الكويت على طريق صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، عقب إطلاق جيش الاحتلال قذائف مدفعية ورصاصا بشكل كثيف صوب الذين يقومون بانتظار شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من رفح، خلال اليوم الـ111 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بحق آلاف “الافواه الجائعة” التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة، راح ضحيتها 20 شهيدا و150 إصابة، مشيرا إلى أن عدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر للإمكانيات الطبية.
وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا سكنيا.
وصباح الخميس، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان، في قصف الاحتلال على منطقة السطر الغربي شمال خان يونس.
ويواصل الاحتلال قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.


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