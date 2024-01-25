انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

وطنا اليوم:انطلقت الخميس، فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي، تحت شعار “بناء قطاع إعلامي مرن ومستدام”.

وبحسب بيان اللجنة المنظمة، فإن المنتدى يعتبر مرجعا لكثير من السياسات الإعلامية المتطورة، ومنصة علمية فريدة لقادة وسائل الإعلام وصناع المحتوى وخبراء السوشال ميديا للتواصل والمشاركة في سلسلة من حلقات النقاش، وفرص تبادل الأفكار حول مجموعة من الموضوعات المهمة.

ويناقش المنتدى الذي يجمع شخصيات وقادة وسائل الإعلام وصناع المحتوى العرب، أحدث المستجدات والتحديات لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام الإخبارية، وكيفية إعادة تشكيل التكنولوجيا الناشئة لمستقبل وسائل الإعلام، والفرص والقيود والاستخدامات الرقمية، ودمج رسائل الاستدامة في حملات الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وستتناول جلسات المنتدى، دور الأردن والجهود الدبلوماسية الملكية في تغيير الرأي العام الدولي تجاه الحرب على غزة، وكيف كسر الأردن الحصار وإيصال المساعدات والمستلزمات الطبية؛ الأمر الذي حرك البوصلة العالمية بضرورة فتح مسارات برية جوية للقطاع لتأمينهم بالمستلزمات الطبية.