طرح عطاء لإنشاء مدرسة في جرش بقيمة مليون دينار

وطنا اليوم:طرحت مديرية تربية جرش، عطاء لإنشاء مدرسة نحلة الأساسية للبنين بقيمة بلغت مليون دينار، وفق مدير تربية جرش إبراهيم محاسنة.

وقال محاسنة الخميس، إن عطاء إنشاء المدرسة يتضمن 3 طوابق تشمل 12 غرفة صفية وجناحا إداريا يضم ملحقات تشمل المكاتب الإدارية والمختبرات، مبينا أن مساحة المدرسة تبلغ قرابة 1730 مترا مربعا تشمل جميع الإنشاءات الداخلية الخارجية.

وأضاف أن إنشاء المدرسة يأتي ضمن المبادرات الملكية في المحافظة، وذلك لتخفيف الاكتظاظ داخل المدارس في المحافظة.

وبين المحاسنة بأنه جرت مراعاة ظروف ذوي الإعاقة من حيث تصميم المرافق الصحية والتي تمكنهم من التنقل داخل المدرسة بكل سهولة والدخول والخروج من المدرسة.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى التخلص من جميع المدارس المستأجرة داخل المحافظة، موضحا بأن نسبة المدارس المستأجرة داخل المحافظة بلغت قرابة 25%.

وبلغت عدد المدارس الحكومية داخل محافظة جرش 183 مدرسة حكومية، وفق المحاسنة، فيما طرحت مديرية التربية مؤخرا عطاء لإنشاء مدرسة المصطبة الثانوية الشاملة للبنين بقيمة 3.260 ملايين دينار.