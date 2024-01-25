ازدحام صباحي على مواقف الباص السريع بعد وقف المسار (98)

وطنا اليوم:بات الباص سريع التردد منذ إطلاقه على مختلف مراحله يلعب دورا مهما لعشرات الآلاف من المواطنين الراغبين بالتوجه إلى جامعاتهم أو أعمالهم في كل صباح؛ نظرا لما يقدمه من راحة عالية في خدماته، وانضباط في مواعيده، بكلفة رمزية تتوافق مع الظروف الاقتصادية الصعبة لشريحة واسعة.

وتعتبر المحطات التي تقل طلبة الجامعات من أكثر محطات الباص ازدحاما بالركاب في كل صباح؛ لا سيما بعد أن أصبح الباص خيارا ملائما للطلبة باعتبار أن الحافلات تسير بترددات تتراوح بين الـ3 و الـ5 دقائق بين كل رحلة.

شكاوى من توقيف المسار 98

الجهة المسؤولة في أمانة عمان عن تنظيم الرحلات أقدمت مع بدء عطلة الجامعات على إيقاف المسار رقم 98 الذي يصل بين محطة طارق – طبربور، ومحطة صويلح، من دون نشر ذلك عبر حسابات الباص السريع على مواقع التواصل، وفق مستخدمين للباص.

وكانت الأمانة أطلقت المسار 98 في الـ6 من أكتوبر لعام 2022 بحيث يصل بين محطة طارق ومحطة صويلح بتعرفة مالية مقدارها 55 قرشا.

وقال مستخدمون للباص إن إيقاف المسار98 يتسبب بزيادة الازدحامات الصباحية داخل المحطة، وهو ما يجبرهم على إستخدام رحلات المسارات 99 و100، حيث يضطرون إلى إنتظار مدة زمنية أطول وهو ما يخالف الهدف الرئيسي من استخدام الباص الذي يسعى لتوفير الجهد والوقت والتكاليف على المواطنين.

وطالبوا أمانة عمان الكبرى، بوصفها المشغل للباص بإعادة المسار 98 وعدم إيقافه مجددا، حيث يسهم وجوده بحصول انسيابية في حركة المحطة ويمنع الازدحامات خلال أوقات الذروة الصباحية.

وبلغ عدد الركاب من مستخدمي باص عمان والباص سريع التردد إلى 44 مليونا و300 ألف راكب، فيما تبلغ طول الشبكة التي يغطيها باص عمان والباص سريع التردد 870 كيلو مترا، وعدد الخطوط تصل إلى 43 خطا، وفق أمين عمان يوسف الشواربة.

الأمانة: سيعاد تشغيل المسار مع عودة الجامعات

مدير الإعلام في أمانة عمان الكبرى قال إن الخط الرئيسي في محطة طارق هو الخط 100، بينما يعتبر الخط 98 تعزيزيا خلال فترات الذروة، مشيرا أن إيقافه يعد مؤقتا وليس دائما.

وبين أن خط 98 سيعود للعمل بتاريخ 15/2/2024 تزامنا مع عودة الجامعات إلى دوامها، حيث ستشهد المحطات إقبالا متزايدا من الطلبة وضغطا أكبر على استخدام حافلات الباص السريع.

ويسجل ازديادا تصاعديا في منحنى مستخدمي منظومة النقل العام في عمان، حيث يعد الباص السريع أول نظام نقل سريع لمدينة عمان وهو نظام نقل عام مرن ومتكامل يوفر خدمة سريعة وآمنة وذات اعتمادية عالية، ويعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارب مخصصة وتقدم مستوى عال من الخدمات