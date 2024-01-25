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ارتفاع الإيرادات المحلية بقيمة 374 مليون دينار خلال 11 شهرا من 2023

منذ ساعة واحدة
ارتفاع الإيرادات المحلية بقيمة 374 مليون دينار خلال 11 شهرا من 2023

وطنا اليوم:ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2023 لتصل إلى ما قيمته 7694.9 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ 374 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 88.4%.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية فقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 206.5 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بقرابة 167.5 مليون دينار.
وأشار البيان إلى أن ارتفاع الإيرادات الضريبية يعود نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والارباح بما قيمته 205.5 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1678 مليون دينار، وتحقيق ما نسبته 108.6% من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الاقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.
وعلى صعيد الإنفاق العام بين أن إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور الاحدى عشر الاولى من عام 2023 بلغ حوالي 9760.7 مليون دينار مقابل ما قيمته 9388.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 590.7 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.


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