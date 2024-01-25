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وفد من الخارجية البريطانية يزور ديوان المحاسبة

منذ 3 ساعات
وفد من الخارجية البريطانية يزور ديوان المحاسبة

وطنا اليوم:في إطار خطة الإصلاح التي ينتهجها ديوان المحاسبة والتي تنسجم مع منظومة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله بمحاورها الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية، زار ديوان المحاسبة وفد من وزارة الخارجية البريطانية (FCDO) معني بإصلاح ممارسات الحوكمة، حيث هدفت الزيارة الى مناقشة فرص التعاون المستقبلي بين ديوان المحاسبة والعديد من المؤسسات البريطانية ذات العلاقة.
وفي بداية اللقاء أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين للوفد الضيف بأن تشرفه بلقاء جلالة الملك حفظه الله والاستماع الى توجيهاته شكلت خارطة طريق ودعم كبير لديوان المحاسبة، مشيراً الى ان عملية التحديث التي تجري حاليا والتي سيتم الإعلان عنها في إطار الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة ستكون منسجمة مع منظومة الإصلاح في محاورها الثلاث.
وأوضح الحمادين للوفد الضيف أن الديوان لا يتعرض لأي ضغوط أو تدخلات او توجيهات في عمله الفني الرقابي من أي جهة كانت وان استقلالية عمل الديوان مصانة بالقانون.
وفي سياق الإصلاح المؤسسي أكد الحمادين بأن الديوان كجزء من منظومة الدولة الأردنية يستهدف تطوير الموارد البشرية والتقارير الصادرة عنه، مبيناً بأن التقرير القادم سيشهد آلية جديدة لإعداده وفق مبدأ الأهمية النسبية وتصنيف المخالفات الى ثلاث مستويات حسب جسامة المخالفة، إضافة الى حوسبة الحصول على المعلومات من الجهات الخاضعة للرقابة وتسريع آلية ردود تلك الجهات على المخالفات وأتمتة العملية وذلك بهدف اختصار الجهد والوقت وضمان دقة المعلومات.
ونوه الحمادين الى انه سيتم خلال الفترة القادمة تدريب مدققي ديوان المحاسبة على العديد من الممارسات الفضلى في التدقيق للأغراض العامة ومنها التدقيق الجنائي، وتحليل البيانات، والجرائم الالكترونية، وتطبيقات الذكاء الصناعي في التدقيق، كما سيتم التوسع في التدقيق القطاعي بمعنى ان يتم تسليط الضوء على قطاع معين ودراسته بشكل شمولي كقطاع الصحة والتعليم والنقل بهدف تقديم مقترحات تهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتحدث الدكتور الحمادين في اجابته على سؤال لأحد الضيوف حول دراسة الموازنة العامة للدولة وتقديم تقرير بذلك لمجلس الأمة، كما أكد الحمادين بأن الديوان يقوم بمراجعة الحسابات الختامية للحكومة ويعد تقريراً مفصلاً بذلك يبين فيه ملاحظاته وتوصياته ليتم إرفاقه مع التقرير السنوي المقدم الى مجلس الأمة بشقية النواب والأعيان.
من جهته أبدى الوفد الضيف اعجابه بما سمعه من إنجازات حققها الديوان، والمهام المتعددة التي يقوم بها والتي تتفق في العديد منها مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال الرقابة. مؤكداً بأنه سيقدم اقتراحات تصب في تقديم مساعدات فنية وتدريبيه لديوان المحاسبة والمساهمة بخطة التطوير التي تتباها إدارة للديوان.
وفي نهاية اللقاء دار حوار ونقاش بين الحضور أجاب فيه رئيس الديوان على العديد من استفسارات الوفد الضيف، والتي تناولت قضايا مثل التعاون مع الاعلام والرقابة الداخلية وآلية احتساب الوفر والعديد من القضايا الأخرى.


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