افتتاح مطعم 7 أكتوبر في الأردن احتفالاً بعملية طوفان الأقصى

وطنا اليوم:افتتح مطعم في الأردن يحمل اسم “7 أكتوبر”، احتفالا بعملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مطعم الشاورما الذي يحمل اسم “7 أكتوبر” افتتح في منطقة المزار الجنوبي جنوب مدينة الكرك التي تعتبر من الداعمين للقضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن المقطع المنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لقي استحسان مساء أمس الأربعاء من جانب ديما طهبوب، النائبة السابقة في البرلمان الأردني.

وتلقفت وسائل الإعلام العبرية خبر افتتاح المطعم وتداولت مقطع الفيديو، ففي الوقت الذي عبر فيه الكثير من الإسرائيليين عن صدمتهم، رحب مواطنون أردنيون بالفكرة وبهذه اللفتة التي يقدمها الأردنيون إلى أشقائهم في غزة تعبيراً لهم ووفاء بجزء يسير من واجبهم تجاه القضية الفلسطينية..

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين، يصور رجل مجهول الهوية المطعم المكتظ بالزبائن من الخارج، وكذلك المناطق المحيطة به، ثم يدخل إلى المطعم، حيث يستقبله العملاء والموظفون الذين يرتدون جلباب “7 أكتوبر”.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي عندما اخترقت المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة وقتلوا 1200 شخص، وأسروا 253 آخرين، تحت غطاء طوفان من الصواريخ التي تم إطلاقها على البلدات والمدن الإسرائيلية.