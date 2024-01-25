المياه: ارتفاع التخزين في السدود الرئيسية إلى 105,6 مليون متر مكعب

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح الخميس إلى ما نسبته 44,5%.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 105,6 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 36,6% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

وأشارت إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون / رأس منيف خلال 24 ساعة بلغت 16,7 ملم.