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إسرائيل تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن

منذ 4 ساعات
A general view shows a stretch of the King Abdullah Canal near the Jordanian border town of Shuna Shamalia (North Shuna), some four kilometres from the Wadi al-Arab Dam on March 12, 2018. Israel and Jordan have long pursued a common goal to stop the Dead Sea from shrinking while slating their common need of drinking water: a pipeline from the Red Sea some 200 kilometres away. Geopolitical tensions have stalled efforts to break ground on the ambitious project for years, but the end of the latest diplomatic spat has backers hoping a final accord may now be in sight. (Photo by AHMAD ABDO / AFP)

وطنا اليوم:ذكرت هيئة البث الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه مع الاردن بعد تصريحات اردنية مناهضة لاسرائيل.
وأعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي في وقتا سابق، أن المملكة”لن توقع اتفاق لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي”، بعد سنوات من الإعلان عن الصفقة والتي باتت معروفة باسم “الكهرباء مقابل الماء”.
وكشفت وزارة المياة ، في وقت سابق، أن المملكة تحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010، وتعتمد في باقي المصادر على تجميع المياه، والمياه الجوفية، حيث تبلغ حصة الفرد من المياه فيه 80 مترا مكعبا مقابل 500 متر مكعب كمعدل عالمي للفرد، .


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