إسرائيل تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن

وطنا اليوم:ذكرت هيئة البث الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه مع الاردن بعد تصريحات اردنية مناهضة لاسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي في وقتا سابق، أن المملكة”لن توقع اتفاق لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي”، بعد سنوات من الإعلان عن الصفقة والتي باتت معروفة باسم “الكهرباء مقابل الماء”.

وكشفت وزارة المياة ، في وقت سابق، أن المملكة تحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010، وتعتمد في باقي المصادر على تجميع المياه، والمياه الجوفية، حيث تبلغ حصة الفرد من المياه فيه 80 مترا مكعبا مقابل 500 متر مكعب كمعدل عالمي للفرد، .