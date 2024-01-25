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الاحتلال يجدد عدوانه على جنين ومخيمها وسط تدمير واسع للبنية التحتية

منذ 3 ساعات
الاحتلال يجدد عدوانه على جنين ومخيمها وسط تدمير واسع للبنية التحتية

وطنا اليوم:جددّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدوانها على مدينة جنين وأطراف مخيمها، وشنت حملة اعتقالات وسط تدمير واسع للبنية التحتية.
وكانت قوات الاحتلال مدعومة بأكثر من 30 آلية عسكرية وجرافات، قد اقتحمت المدينة وأطراف المخيم، من شارع جنين- الناصرة، وشارع حيفا، وشارع نابلس، وانتشرت في حي الزهراء، ودوار الداخلية، والحي الشرقي، ومنطقة البيادر، وجبل أبو ظهير، وحي المراح، ومنطقة الهدف، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام أو القنابل الدخانية.
وشنت تلك القوات حملة مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين في المدينة ومخيمها، وحوّلت عددا منها إلى نقاط عسكرية.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في جنين، خاصة في الحي الشرقي والمراح، وعُرف منهم: أوس كحيل سكران، وأحمد ربيع نصار، وبهاء العبسي، ومراد سوقية، وبكر خمايسة، وحسني يونس، ومحمد محمود قمبع، ولؤي جهاد الشلبي، ومحمد زياد الشلبي، وابراهيم هصيص، وحمودي العرسان.
وجرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع، وحطمت مركبات الفلسطينيين في جنين، خاصة الحي الشرقي، والبيادر، وفي شارع المدارس، وشارع مستشفى جنين، ومنطقة الهدف، وصرح الدوار الرئيسي، ودوار السينما، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.
قوات الاحتلال شنت أكثر من 35 اقتحاما لمدينة جنين ومخيمها منذ بدء عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول الماضي.


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