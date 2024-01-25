الأطباء الأردنية: خاطبنا الصحة العالمية لإدخال ألف طبيب إلى غزة

وطنا اليوم:قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الأردنية حازم القرالة، إن النقابة خاطبت منظمة الصحة العالمية لإدخال ألف طبيب لقطاع غزة، سجلوا أسماءهم على قوائم الانتظار.

وأضاف، أن 20 طبيبا أردنيا تمكنوا من الدخول للقطاع عبر المنظمات العالمية، من بينهم عضو مجلس النقابة.

وأوضح القزالة، أن النقابة مستمرة في محاولاتها لإدخال أكبر عدد من الأطباء للقطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها غزة.

والشهر الماضي، نقلت وكالة الأناضول الطبيب البريطاني من أصول فلسطينية باسل بدير قوله، إن الطواقم الطبية في قطاع غزة “منهكة” وتتعامل مع أعداد كبيرة من المرضى والإصابات من أصحاب الحالات “الصعبة والمعقدة”.

وأضاف، “الطواقم الطبية في المستشفى جدا منهكة، وقسم الطوارئ دائما يستقبل مرضى بحالات صعبة ومعقدة”.

وأوضح أن دور الفريق الطبي البريطاني يقوم على “محاولة التخفيف عن زملائهم العاملين في المجال الطبي بغزة، ولو بشكل بسيط”، وفق قوله.

ووصف الأطباء في قطاع غزة بـ”الأبطال الحقيقيين”، مبينا، “نساعد الفريق المحلي في الإصابات التي تصل المستشفى بشكل يومي خاصة إعادة تثبيت الكسور”.

ومنذ أيام تحاول قوات الاحتلال الوصول لمجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، حيث قالت وزارة الصحة، إن الاحتلال الإسرائيلي يعزل مجمع ناصر الطبي ويعرض حياة الطواقم والمرضى والنازحين للخطر.