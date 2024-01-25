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فيروس نادر من تربة غزة يقضي على مُجندة إسرائيلية

منذ 4 ساعات
فيروس نادر من تربة غزة يقضي على مُجندة إسرائيلية

وطنا اليوم: قتلت المجندة الصهيونية القادمة من هولندا إلى غزة ريبيكا هنريتا جوانا باروخ بفيروس نادر من تربة غزة، عجز عن علاجه الأطباء.
وانضمت ريبيكا إلى الخدمة العسكرية مع الجيش الصهيوني، قبل تمكّن فيروس نادر من القضاء عليها، وفقدت حياتها على الفور.
على الرغم من جهود الأطباء لمحاولة علاجها، إلا أن الفيروس النادر الذي انتقل إليها من تراب غزة، ثبت كان أقوى من العلاج


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