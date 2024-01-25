الدوريات الخارجية:تصادم 4 مركبات في الشونة وناعور

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الدوريات الخارجية الميدانية مع عدد من الحوادث خلال الفترة الماضية، نتج عنها اصابات واضرار مادية .

وافاد مندوب ادارة الدوريات الخميس، أنه تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين على طريق الشونة الجنوبية وتحديدا ما بعد مثلث العارضة، ونتج عنه 4 اصابات تم اسعافهم الى مستشفى معدي الحكومي وحالتهم العامة متوسطة .

وأضاف انه تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين على طريق ناعور باتجاه العدسية، نتج عنه اصابتين تم اسعافهما الى مستشفى الشونة الجنوبية لمتابعة العلاج.

ودعا السائقين الى ضرورة الالتزام بقواعد السير تجنبا للحوادث وللحفاظ على سلامتهم ومستخدمي الطريق، خاصة خلال الظروف الجوية الغائمة او الماطرة .