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الخيار بالصدارة.. إليكم أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

منذ ثانيتين
الخيار بالصدارة.. إليكم أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

وطنا اليوم:بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2572طنا، منها 1748طن خضار، و561طن فواكه، و 262طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا بين 25- 40، والبندورة بين 10-25، والجزر بين 35-50، والخيار بين 50-75، والزهرة بين 15-25، والليمون بين 30-50، والموز البلدي بين 50-85قرشا.


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