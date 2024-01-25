الخيار بالصدارة.. إليكم أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

وطنا اليوم:بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2572طنا، منها 1748طن خضار، و561طن فواكه، و 262طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا بين 25- 40، والبندورة بين 10-25، والجزر بين 35-50، والخيار بين 50-75، والزهرة بين 15-25، والليمون بين 30-50، والموز البلدي بين 50-85قرشا.