جلسة طارئة لمجلس الأمن الخميس بشأن تحطم طائرة عسكرية روسية

وطنا اليوم:أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة بعد ظهر الخميس بناء على طلب موسكو التي اتهمت أوكرانيا بإسقاط وتحطيم طائرة نقل عسكرية روسية، في منطقة حدودية بين البلدين، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.

وطلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور نيويورك، عقد الجلسة الأربعاء، لكنها ستعقد “بعد ظهر الخميس.

وأفادت وسائل إعلام أكرانية أن حادثة إسقاط الطائرة أسفرت عن مقتل كل الركاب ومن بينهم 65 أسير حرب أوكرانيًا كانت موسكو تنقلهم بهدف تبادلهم وفق قولها.

ردا على ذلك، أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني، أنه لا يملك “معلومات موثوقة عن هويات الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة التي تقول موسكو إنها كانت تقل عشرات الأسرى الأوكرانيين”.