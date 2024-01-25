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الخارجية تتابع أوضاع عائلة أردنية تعرضت لحادث سير في السعودية

منذ ساعة واحدة
الخارجية تتابع أوضاع عائلة أردنية تعرضت لحادث سير في السعودية

وطنا اليوم:قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة إن الوزارة تتابع أوضاع عائلة أردنية تعرضت لحادث سير مؤسف في منطقة خليص في المملكة العربية السعودية، أسفر عن وفاة ابنتها الطفلة وإصابة الأب والأم وابنهم.
وأوضح السفير القضاة بأن مديرية العمليات والشؤون القنصلية ومن خلال القنصلية الأردنية في جدة تتابع مع السلطات السعودية المختصة، ومع المستشفى الذي نقل إليه المصابون أوضاع العائلة، كما باشرت التنسيق لنقل الجثمان والمصابين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيدة رحمها الله، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء


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