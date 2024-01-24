وفد من الأعيان يزور المنطقة العسكرية الشرقية

وطنا اليوم:زار وفد من أعضاء مجلس الأعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز الأربعاء، قيادة وواجهة المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة وقادة التشكيلات.

وعبر قائد المنطقة عن تقديره وشكره لهذه الزيارة التي تعد فرصة للاطلاع عن كثب على المهام والواجبات العديدة التي تنفذها وحدات حرس الحدود في حفظ وضبط الحدود لكي يبقى الأردن آمناً مستقراً، مؤكداً أن الحدود تشهد تحديات كثيرة بسبب زيادة محاولات التسلل والتهريب وبطرق وأساليب أكثر تنظيماً، مشيراً إلى أن نشامى وحدات حرس الحدود يواصلون الليل بالنهار للمحافظة على حدود الوطن آمنة ومستقرة وإحباط كافة محاولة التسلل والتهريب وبالقوة.

وأكد قائد المنطقة أن القوات المسلحة قدمت الكثير من التضحيات دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، مشيراً إلى أن توجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة برفد منظومة حرس الحدود الإلكترونية بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية تعمل ضمن أجواء الضباب الكثيف، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب، ما انعكس إيجاباً وبشكل سريع على إحباط العديد من عمليات التسلل والتهريب وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة والمتفجرات، التي باءت بالفشل في أن تمر وتنفث سمومها بين أبناء الوطن.

وجال رئيس مجلس الأعيان والوفد المرافق على واجهة المنطقة، واستمعوا خلال الجولة إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تنفذها وحدات حرس الحدود والمتمثلة في حماية وضبط حدود المملكة من خلال تسيير الدوريات الراجلة والآلية والمراقبات الإلكترونية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا المجال.

وقال الفايز “نحييكم على جهودكم المتواصلة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامته، ولتصديكم ببسالة وشجاعة لقوى الشر والظلام وعصابات تهريب المخدرات والاسلحة”.

وفي نهاية الزيارة، أشاد الوفد الضيف بالمستوى المتميز والاحترافية العالية التي وصلت اليها القوات المسلحة في عهد جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.