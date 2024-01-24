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السيسي يُعلق على إغلاق معبر رفح: هروح من ربنا فين

منذ ثانيتين
السيسي يُعلق على إغلاق معبر رفح: هروح من ربنا فين

وطنا اليوم:قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن عدد الناقلات التي كانت تدخل قطاع غزة يوميا 600 شاحنة قبل الأزمة الأخيرة، مردفا: «موصلناش في أعلى تقدير من يومين تلاتة أكتر من 200 أو 220 شاحنة، طب الناس دي عايشة إزاي؟».
وأكد السيسي، أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح على الإطلاق من أجل منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة
وقال السيسي، خلال كلمته في حفل عيد الشرطة 72 ، اليوم الاربعاء ، “بقول الكلام ده.. اتقال كلام كتير علي أن مصر هي السبب.. هقول كلمة صعبة.. أنا هروح من ربنا فين؟ّ!.. ولو انا السبب فى منع دخول لقمة عيش لغزة.. اروح من ربنا فين؟!.. معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة في 7 أيام في 30 يوم.. الإجراءات اللى بتم من الجانب الأخر “إسرائيل” علشان نقدر ندخل الحاجة هى السبب.. وده شكل من أشكال الضغط اللى بيمارسه الجانب الإسرائيلى على القطاع”
وأضاف “لا يمكن نقفل معبر رفح أمام عبور المساعدات لغزة.. ولازم تكونوا متأكدين من كده.. ومش لازم يطلع بيان هيئة الاستعلامات ولا الخارجية والداخلية ولا المخابرات العامة.. احنا مش بنعمل كده”
وقال في نهاية كلمته: ” كل حاجة تهون.. المهم سلامة مصر.. وعاوز أأقولكم كل اللى مر وبنعاني منه بفضل الله وهو يسمع ويرى هينتهي إن شاء الله.. كل سنة وانتم طيبين.. يا رب احفظ بلدنا واحميها واكفيها من فضلك شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله”


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