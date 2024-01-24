منخفض جوي مُصنف من الدرجة الثالثة قادم إلى الأردن

وطنا اليوم:تشير آخر التحديثات والبيانات المستلمة لدى قسم التنبؤات الجوية في مركز “طقس العرب” الإقليمي، إلى أنه من المتوقع تأثر المملكة بمنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثالثة، متوسط إلى عالي الفعالية.

وففقا لسلم تصنيف المنخفضات الجوية المعتمد لدى مركز “طقس العرب”، فإن المنخفض سيكون مصحوبا بكتلة هوائية باردة، يومي الجمعة والسبت، مما سيؤدي إلى هطول الأمطار والتي تكون غزيرة على فترات، كما سيترافق برياح قوية، تعمل على تشكل موجات غبارية كثيفة في مختلف مناطق البادية وربما السهول الشرقية.

وتالياً أبرز خصائص المنخفض الجوي المتوقع والمُصنف من الدرجة الثالثة:

كميات الأمطار المتوقعة تتراوح ما بين 10 إلى 70 ملم، فيما ستصل سرعة الرياح في بعض هباتها إلى 100 كم/ساعة

مدة تأثير المنخفض المتوقعة تصل إلى 48 ساعة، حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى ما بين 3 إلى 10 درجات مئوية، فيما ستشهد قمم الجبال زخات ثلجية مخلوطة.