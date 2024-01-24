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الميثاق الوطني يشكل لجنة خاصة لذوي الإعاقات

منذ ثانيتين
الميثاق الوطني يشكل لجنة خاصة لذوي الإعاقات

وطنا اليوم:شكل حزب الميثاق الوطني اليوم في فرع عجلون لجنة خاصة بذوي الاعاقة ضمن مهام لجنةالشؤون الاجتماعية ، تحقيقاً للتوجيهات الملكية للاهتمام بهذه الفئة من ابناء مجتمعنا الاردني الواحد.

وجاء ذلك بعد زيارة مساعد الأمين العام للشؤون الاجتماعية خالد جعارة ومساعد الأمين العام لشؤون المرأة والأسرة المهندسة سناء مهيار و مساعد الأمين العام للاقتصاد والاستثمار الدكتور محمود فريحات ورئيس الهيئة الإدارية في فرع عجلون بسام فريحات للجمعية في وادي كفرنجة والتي تعنى بفئة ذوي الإعاقة .

هذا وقدم رئيس الجمعية شرحاً مفصلاً عن عمل الجمعية والتحديات التي تواجه الجمعية وذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع ونيل حقوقهم ليكونوا فاعلين اكثر من ذلك في عملية التنمية المستدامة.

وجرى بعد ذلك اجتماع موسع مع رئيسات لجان تمكين المرأة والأسرة لحزب الميثاق الوطني في المحافظة كل من ميساء المومني ونسيبة الصمادي السيدة مكرم فريحات والانسة ساجدة الصمادي، بحضور رئيس الهيئة الإدارية السيد بسام فريحات لعمل خطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة تنسجم تماما بتوجيهات سيد البلاد لدعم هذه الفئة الهامة من ابناء مجتمعنا الاردني الواحد.


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