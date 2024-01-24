الأردن ينشر صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات

وطنا اليوم:أصدرت مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة بيانا نشرت خلاله صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات ممن يرتبطون بعصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات.

وقال البيان الذي صدر مساء اليوم: إن جميع هؤلاء المطلوبين مسلحون ومصنفون بالخطرين جداً، وهم فارون من وجه العدالة وبحقهم أحكام غيابية صادرة عن محكمة أمن الدولة.

وأكّدت مديرية الأمن العام أن المطلوبين كافة ممن نشرت صورهم وتفاصيلهم ونشاطاتهم الجرمية يتوارون عن الأنظار في مناطق حدودية صحراوية، ويشكلون تهديداً للأمن الوطني والإقليمي ولسلامة المجتمع وأمنه.

هذا وحذرت مديرية الأمن العام من التعامل مع أولئك المطلوبين الخطرين أو التستر عليهم وإيوائهم، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنيّة والإبلاغ عن أية معلومات عنهم وعن نشاطاتهم الجرمية، انطلاقا من الحس الوطني بالمسؤولية والمساهمة في حماية المجتمع من شرورهم لإلقاء القبض عليهم لما يشكلونه من تهديد على الأمن الوطني وخطر كبير على المجتمع وسلامة أفراده.

ونشرت المديرية أسماء وصور وتفاصيل ثمانية مطلوبين ممن يُعدون الأشد خطراً والأكثر نشاطاً جرمياً وتهديداً للأمن الوطني.

1. نحري خلف علي الهزاع / مواليد 1996/ مصنف بالخطر جدا والمسلح .

– نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية) .

– طلبات بحقه:

بحقه (17) طلباً:

(9) طلبات لإدارة مكافحة المخدرات

(6) لمحكمة أمن الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية .

– قيوده الجرمية :

مسجل بحقه ( 11) قيداً امنياً في قضايا ، استيراد المواد المخدرة والاتجار بها، الاشتراك مع عصابات دولية لتهريب المخدرات ، مخالفة قانون الأسلحة النارية ، مقاومة الشرطة ، تأليف جمعيات الأشرار ، جرائم الإرهاب .

– الأحكام:

– يوجد بحقه (4) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم

و (2) حكم غيابي بالحبس لمدة (20) سنة لكل حكم

2. علي نواف علي / مواليد 1982م / مصنف بالخطر جدا والمسلح

– نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

– طلبات بحقه:

بحقه (28) طلباً:

(13) لإدارة مكافحة المخدرات

(13) لمحكمة أمن الدولة

(1) لشرطة البادية الشمالية

(1) لمديرية الأمن العسكري

– قيوده الجرمية:

مسجل بحقه (15) قيدا أمنيا في قضايا :

استيراد المواد المخدرة والاتجار بها ، الاشتراك مع عصابات دولية لتهريب المخدرات ، حمل السلاح ، مقاومة المعنيين بتنفيذ قانون المخدرات

– الأحكام :

– يوجد بحقه (9) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم

و (4) أحكام غيابية بالحبس لمدة (20) سنة لكل حكم.

3. مثقال معاند فهد الغياث /مواليد 1981/ مصنف بالخطر جدا والمسلح

– نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

– طلبات بحقه:

بحقه (11) طلباً:

(4) لإدارة مكافحة المخدرات

(3) لمحكمة أمن الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية

(1) لشرطة المفرق

(1) لمديرية الأمن العسكري

– قيوده الجرمية :

مسجل بحقه (19) قيدا أمنيا في قضايا :

استيراد المواد المخدرة والاتجار بها ، الاشتراك مع عصابات دولية لتهريب المخدرات ، القتل العمد ، مقاومة الشرطة، حمل السلاح .

– الاحكام :

– يوجد بحقه (2) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم.

4. سعود عبيد مخلف الغياث / مواليد 1988م / مصنف بالخطر جدا والمسلح

– نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

– طلبات بحقه:

(8) طلبات:

(2) لإدارة مكافحة المخدرات

(2) لمحكمة أمن الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية

(2) للتنفيذ القضائي

– قيوده الجرمية:

مسجل بحقه (6) قيود أمنية في قضايا :

الاتجار بالمواد المخدرة ، الاشتراك مع عصابات دولية لتهريب المخدرات، مقاومة الموظفين ، مخالفة قانون الأسلحة النارية وإطلاق العيارات النارية

– الأحكام:

بحقه (2) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم صادرة عن محكمة أمن الدولة.

5. ملحم خلف علي الهزاع / مواليد 1998م / مصنف بالخطر جدا والمسلح

– نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

– طلبات بحقه:

(7) طلبات

(3) لإدارة مكافحة المخدرات

(1) لمحكمة أمن الدولة

(3) لشرطة البادية الشمالية

– قيوده الجرمية :

مسجل بحقه (5) قيود أمنية في قضايا :

استيراد المواد المخدرة والاتجار بها ، الاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية لتهريب المخدرات، تأليف جمعيات الأشرار ، جرائم الإرهاب ، مخالفة قانون الأسلحة النارية

– الأحكام:

يوجد بحقه (1) حكم غيابي بالحبس لمدة (15) سنة.

6. عبدالكريم سليمان صغير الغياث / مواليد 1986م / مصنف بالخطر جداً والمسلح.

– نشاطه الجرمي :

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

– طلبات بحقه:

بحقه (9) طلبات أمنيّة:

(2) لإدارة مكافحة المخدرات

(1) لمحكمة أمن الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية

(2) لمديرية الأمن العسكري

2) للتنفيذ القضائي

– قيوده الجرمية :

مسجل بحقه (4) قيود أمنيّة في قضايا :

استيراد المواد المخدرة والاتجار بها ، الاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات، تأليف جمعيات الأشرار ، إطلاق عيارات نارية .

– الأحكام:

يوجد بحقه (1) حكم غيابي بالحبس لمدة (15) سنة .

7. عايد حسين عايد الغياث / مواليد 1981م /مصنف بالخطر جدا والمسلح

– نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

– طلبات بحقه:

بحقه (14) طلبا أمنيًا:

(8) لإدارة مكافحة المخدرات

(2) لمحكمة أنت الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية

(2) لمديرية الأمن العسكري

– قيوده الجرمية :

(29) قيداً أمنيا في قضايا مسجلة بحقه:

استيراد المواد المخدرة والاتجار بها، الاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات، تأليف جمعيات الأشرار ، صنع أو حيازة أو استيراد مدفع أو سلاح اوتوماتيكي ، التسلل من وإلى أراضي المملكة ، إطلاق عيارات نارية .

– الأحكام:

يوجد بحقه (2) حكم غيابي بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم.

8. طراد نايف علي / مواليد 1983م /مصنف بالخطر جدا والمسلح

– نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

– طلبات بحقه:

بحقه (15) طلبا أمنيا:

(7) إدارة مكافحة المخدرات

(7) محكمة أمن الدولة

(1) شرطة البادية الشمالية

– قيوده الجرمية :

مسجل بحقه (8) قيود امنية في قضايا: استيراد المواد المخدرة والاتجار بها ، مخالفة قانون الأسلحة النارية.

– الأحكام :

– يوجد بحقه (4) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم.

و(2) أحكام غيابية بالحبس لمدة (20) سنة لكل حكم.