الميثاق الوطني يعقد لقاء استقطابيا في لواء دير علا

وطنا اليوم- دير علا ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٤-عقد حزب الميثاق الوطني لقاء استقطابيا في لواء دير علا يوم امس الثلاثاء بحضور امين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي بحضور نخبة من ابناء ووجهاء وشيوخ لواء دير علا بدعوة كريمة من ابناء عشائر بني نعيم حضره مجموعة ابناء عشائر دير علا والطوال الشمالي والطوال الجنوبي .

في بداية في بداية اللقاء رحب السيد احمد النعيم بالحضور ، هذا واكد الامين العام الدكتور محمد المومني على ثوابت الحزب وهي الدين والعرش والجيش ووحدتنا الوطنية و فلسطين ،وقال ان هذا اللقاء الاستقطابي جاء لنستمع فيه إلى آراء واقتراحات وملاحظات ابناء لواء دير علا والتي تعني لنا الكثير وعلينا أن نسير في العملية الحزبية لرفعة بلدنا وقد لمسنا أن هنالك تغيير كبير في قبول الأحزاب والانتساب لها.

وأن القضية الفلسطينية هي الأهم على الساحة العربية والدولية وأن ما يمر به الأشقاء في فلسطين وفي مدن الضفة الغربية ظالم وقاسي وأننا في المملكة الاردنية الهاشمية خلف جلالة الملك المفدى في دعم الأشقاء ومساندتهم ويأتي الموقف الأردني المنسجم قيادةً وشعباً حرصاً منا على مستقبل أهلنا في فلسطين.

فيما تحدث عدد من أعضاء الحزب حول مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعنا الأردني وأبرزها الجائحة الاقتصادية وأن الانخراط بالأحزاب سينظم العمل من خلال برامج ثابتة قابلة للتنفيذ بالتشارك مع قواعدنا الشعبية وأن هنالك مهمتين للحزب في المرحلة القادمة وهي بناء البرنامج الانتخابي والقوائم الانتخابية.

هذا وانتسب عدد من الحضور لحزب الميثاق الوطني ليصبحوا جزءً من اسرة الميثاق الواحدة. وفي الختام جرى حوار موسع بين الحضور الذين أثروا اللقاء بطرحهم البناء، أجاب فيه أعضاء الحزب على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية ووضوح.