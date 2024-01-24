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وزير إسرائيلي يكرر دعوته لاستخدام سلاح نووي في غزة

منذ 4 ساعات
وزير إسرائيلي يكرر دعوته لاستخدام سلاح نووي في غزة

وطنا اليوم:أعاد وزير “تراث” الاحتلال الإسرائيلي، أميخاي إلياهو، الأربعاء، موقفه الداعي إلى “إسقاط قنبلة نووية في قطاع غزة”.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إنه خلال زيارة إلى مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، أعاد إلياهو تأكيد دعوته لإسقاط سلاح نووي على قطاع غزة.
وأضافت أن إلياهو أشار إلى أن “محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعاوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تعرف مواقفه”.
وكانت جنوب إفريقيا ضمنت تصريحا سابقا لإلياهو بشأن إسقاط سلاح نووي على غزة باعتباره دعوة لارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في غزة.
وكان إلياهو أدلى للمرة الأولى بتصريح بشأن قصف غزة بقنبلة نووية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأثار ردود فعل رافضة على المستوى الدولي.


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