مركز الخدمات الحكومي في إربد يبدأ بتقديم خدماته للمواطنين

وطنا اليوم:باشر مركز الخدمات الحكومي في محافظة اربد تقديم خدماته التجريبية بعد تزويده بأجهزة إلكترونية متطورة وحديثة.

ويقدم المركز 88 خدمة حكومية لـ 20 مؤسسة، حيث تستقبل أبوابه المراجعين من الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة 12 من منتصف الليل وذلك في ساحة قصر العدل شرق إربد.

وجاء إنشاء المركز كثالث مركز للخدمات الحكومية الشاملة التي سيتم إنشاؤها تباعاً في المملكة إنفاذاً لمخرجات خريطة تحديث القطاع العام، وبهدف تقديم خدمات حكومية سهلة وذات جودة عالية.

وبحسب وحدة الإعلام في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ان مركز إربد للخدمات الحكومية باشر بتقديم خدماته منذ مدة وسيصار إلى افتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة وبإمكان المواطنين الاستفادة من كافة الخدمات.