حماس ترفض مقترحا إسرائيليا للإفراج عن المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار لشهرين

وطنا اليوم:نقلت لوكالة “أسوشيتد برس” عن مصدر مصري قوله إن حماس رفضت مقترحاً إسرائيلياً بوقف إطلاق النار لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى.

وقال المسؤول إن مصر وقطر، اللتان تلعبان دور الوساطة بدعم أميركي بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلية، تعملان على تطوير مقترح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات بين الجانبين؛ علما بأن الجانب الإسرائيلي يرفض مناقشة العروض التي تشمل التزاما بوقف الحرب على غزة، الأمر الذي تشترطه حماس.

والجديد بما أوردته وكالة “أسوشيتد برس” نقلا عن المسؤول المصري، أن العرض الإسرائيلي كان يتضمن موافقة تل أبيب على “السماح لكبار قادة حماس في غزة بالانتقال إلى بلدان أخرى”، الأمر الذي رفضته الحركة، مشددة على أنها لن تتفاوض على إطلاق سراح الرهائن دون التزام الاحتلال بوقف الحرب على غزة.