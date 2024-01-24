بنسبة 125% بلدية مادبا الكبرى تحقق أعلى ايرادات في بلديات المملكة

وطنا اليوم – حصدت بلدية مادبا الكبرى يوم أمس المرتبة الأولى على مستوى بلديات المملكة بأفضل البلديات الفئة الأولى بنسبة الوفر في العجز التشغيلي بما نسبته 125% من إجمالي النفقات بواقع الإيرادات التشغيلية بلغت 9.448.563.61 مليون دينار وبلغت بعد الوفر الشتغيلي مبلغ 7.571.864.37 مليون دينار حيث جاءت هذه النتائج من قبل اللجنة الفنية للمرصد المالي في تجميع وتدقيق وتحليل الوضع المالي في البلديات واللجنة المشكلة في وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى بهدف الإفصاح عن الوضع المالي وأبرز النتائج والمؤشرات التي تساهم في ديمومة عمل القطاع واستمراريته بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في حماية الاقتصاد الوطني.

بدوره عبر سعادة رئيس بلدية مادبا الكبرى السيد عارف الرواجيح عن فخره بما تحقق في بلدية مادبا الكبرى من نسبة في الوفر التشغيلي مما ينعكس على القدرة المالية وتعزيزها والبحث عن مشاريع جديدة نتيجة هذا الوفر مشيراً إلى أن النتائج جاءت بناءاً على المعايير الدولية المحاسبية وسط شفافية عالية وموضوعية والتي جاءت على الدوام بإنسجام مع الرؤية الملكية السامية.

وبارك الرواجيح هذا الإنجاز إلى أهالي مادبا والذي جاء نتيجة سياسة مالية ناجحة انتهجتها البلدية ومجلسها البلدي منذ أول يوم تسلمه به صلاحياته لغايات تشغيل طواقم البلدية وتخفيف الكلف المالية على صندوق البلدية.

يشار إلى أن هذه الجائزة لم تكن الأولى حيث حصلت بلدية مادبا الكبرى قبل أشهر على جائزة البلدية الأنظف على مستوى بلديات المملكة الفئة الأولى.