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الضمان تنفي صرف 240 دينارا بمناسبة العام الجديد

منذ 5 ساعات
الضمان تنفي صرف 240 دينارا بمناسبة العام الجديد

وطنا اليوم:نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم مساعدة مالية بقيمة (240) دينارا للمواطنين بمناسبة دخول السنة الجديدة 2024 عبر رابط إلكتروني مزعوم.
وأكدت المؤسسة أنه لا علاقة لها إطلاقاً بهذا الرابط الذي يدعي تقديم مساعدات للمواطنين من أجل محاربة الأوضاع والأزمات الحالية ومساعدتهم على تجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد، ولم توجّه المؤسسة أي دعوة بهذا الخصوص، وليس من عادتها انتهاج هكذا أسلوب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم والمتقاعدين.
وحذّرت المؤسسة جمهورها من التعاطي مع مثل هذه المعلومات المُضَلِّلة والخادعة الهادفة الى إثارة البلبلة بين جمهور الضمان الاجتماعي والتي تصدر عن جهات غير معروفة هدفها استغلال حاجة المواطنين للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم من خلال روابط وهميّة يتم دعوتهم من خلالها للتسجيل فيها.
ودعت المؤسسة إلى ضرورة استقاء المعلومات من قنوات اتصالها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 أو مركز الاتصال الوطني 065008080، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستلاحق مطلقي هذه الشائعات قانونياً من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة


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