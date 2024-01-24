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الزعبي يطالب برفع جلسة النواب: ما في حدا

منذ ثانيتين
الزعبي يطالب برفع جلسة النواب: ما في حدا

وطنا اليوم:طالب النائب فواز الزعبي، رئيس المجلس أحمد الصفدي برفع جلسة النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لعدم اكتمال النصاب القانوني على حد قوله.
وقال الزعبي إن أهم جلسة خلال الدورة العادية هي جلسة الموازنات العامة، داعيا زملاءه الحضور وأن يكون النصاب مكتملا خلال مخاطبة الحكومة بخصوص الموازنة.
وأضاف أن “الحكومة ملتزمة بشكل كامل بالحضور”، مؤكدا أنه “تلقى اتصالات من الشعب يسألوه عن نواب الأمة الذين يدافعون عن حقوق الشعب من أجل الاستماع والحضور في الجلسة”.
وقال الزعبي: “أتمنى من معالي الرئيس رفع الجلسة لأنه مافي نصاب. ما في حدا”.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن خطابات الموازنة موجهة للشعب الأردني.
وأضاف الصفدي ان الحكومة متواجدة دائماً بتواجد نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان و نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة،وان دولة الرئيس لن يتواجد بشكل دائم لان لديه التزامات.
وطلب الصفدي من النواب عدم قول ان رئيس الوزراء غادر لانني أريد الحديث، خلي الامور تكون واضحة.


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