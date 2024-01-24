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عطية: أضرب يا حنيطي .. والصفدي للنواب: لا تسألوا عن الخصاونة

منذ 33 ثانية
عطية: أضرب يا حنيطي .. والصفدي للنواب: لا تسألوا عن الخصاونة

وطنا اليوم:قال النائب خليل عطية في مداخله خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم الاربعاء، انه لن يتحدث عن “الموازنة” بل سيتحدث عن تصريحات احدى الدول المجاورة.
أضاف عطية ” اضرب اضرب يا الحنيطي.. اقصف اقصف يا حياصات.. اكشف اكشف يا ابو سارة.. طلعهم من تحت الارض يا المعايطة.
وأكمل حديثه أن كل الشعب الأردني معاكم.
ووجه عطيه حديثه لمن وصفهم بـ الناعقين وقال : “إذا كنكم زلم أحموا حدودكم وبلاش الحكي الفاضي”.
الى ذلك قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن خطابات الموازنة موجهة للشعب الأردني.
وأضاف الصفدي ان الحكومة متواجدة دائماً بتواجد نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان و نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة،وان دولة الرئيس لن يتواجد بشكل دائم لان لديه التزامات.
وطلب الصفدي من النواب عدم قول ان رئيس الوزراء غادر لانني أريد الحديث، خلي الامور تكون واضحة.


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