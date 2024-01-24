فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة الكرك نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة في المحافظة، لغايات عمل صيانات على الشبكة وكهربة محطة جديدة.

وحددت الشركة موعد الفصل المبرمج للتيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 2024/1/29 عن مغذي الصناعية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء، ما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء من بلدة زحوم، بئر اللجون 8، بئر البنا، المسلخ، والمجموعة الصناعية شرق منطقة زحوم