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المدن الصناعية الاردنية توقع مذكرة تفاهم مع مشروع الخدمات البلدية

منذ 30 ثانية
المدن الصناعية الاردنية توقع مذكرة تفاهم مع مشروع الخدمات البلدية

وطنا اليوم:وقعت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم مذكرة تفاهم مع مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي التابع لوزارة الإدارة المحلية بهدف الإستفادة من الفرص الاستثمارية والتشارك في المشاريع الريادية لدعم البلديات الأردنية.
ووقع المذكرة عن شركة المدن الصناعية الاردنية مديرها العام السيد عمر جويعد وعن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي مدير المشروع المهندس توفيق خواطرة بحضور ممثلين عن الطرفين.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن توقيع المذكرة يأتي في إطار الجهود التشاركية التي تنفذها شركة المدن الصناعية الاردنية مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الإستثمارية بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، مؤكدا الدور الهام الذي تتولاه البلديات في مختلف محافظات المملكة في تعزيز الواقع الإستثماري للمحافظات والألوية من خلال قدرتها على جذب واستقطاب استثمارات في شتى المجالات.


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