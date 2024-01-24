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210 شهداء و386 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

منذ 39 ثانية
210 شهداء و386 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع، إلى 25 ألفا و700 شهيد.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها، إن عدد الإصابات ارتفع أيضا، ليصل إلى 63 ألفا و740 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضافت أن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة في القطاع خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 210 شهداء، و386 مصابا.
وباتت القبور العشوائية تنتشر في أماكن عدة بقطاع غزة، مع اشتداد وتيرة القصف الإسرائيلي الدموي، ومحاصرة المستشفيات والاستهداف المباشر للنازحين ومراكز إيوائهم.
ويخشى الفلسطينيون من انتشار الأوبئة والأمراض في ظل مجاورة الأحياء للقبور العشوائية، إلى جانب وجود عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض.
ولجأ الفلسطينيون في كافة محافظات قطاع غزة، إلى إنشاء مقابر جماعية وفردية عشوائية، في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية والمستشفيات، بسبب محاصرة الاحتلال للمناطق التي يتوغل فيها، وقطع الطرق أمام الوصول إلى المقابر الرئيسية والمنتظمة.


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