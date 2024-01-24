الملكة رانيا: العالم لا يبالي بمعاناة طلاب غزة

وطنا اليوم:نشرت الملكة رانيا العبد الله عبر حسابها على منصة “إنستغرام”، مقطع فيديو حول معاناة الطلبة في مدارس قطاع غزة.

وكتبت الملكة على مقطع الفيديو “مدارس غزة خالية اليوم من طلابها، بدلا من الرياضيات والعلوم والفن يتعلم أطفالها في كل لحظة أن العالم لا يبالي بمعاناتهم”.

وفي مطلع العام الحالي كتبت الملكة: “من المستحيل الاحتفال بالعام الجديد علما أنه سيبدأ كما انتهى هذا العام بذات المعاناة التي لا توصف في غزة”.

وأضافت: “ألقى عام 2023 بظلاله القاتمة على الإنسانية – أدركنا أن بعض الأرواح تبدو وكأنها أقل قيمة، وأن القوانين والمبادئ الدولية هي امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع. لكن وسط هذه الظلمة سلط عام 2023 ضوءا على آلاف أمثلة الصمود والإيمان والبطولة والتضحية.. على أشخاص رفعوا صوت الحقيقة في وجه القوة.. وملايين احتجو في الشوارع وعلى منصات التواصل من أجل آخرين لا يعرفونهم.

وقالت جلالتها: “اخترت أن أجد الأمل بهذا النور، والإيمان بقوة الخير البشري.. وأدعو الله أن يمنحنا عاما يحمل السلامة لنا جميعا”.