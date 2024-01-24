تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرا أوكرانياّ

وطنا اليوم:تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز “إيل-76” اليوم الأربعاء في حادث بمقاطعة بيلغورود الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “في 24 يناير من هذا العام، حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة”.

وأضاف البيان: “وكان على متن الطائرة 65 جنديا تم أسرهم من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقلهم إلى منطقة بيلغورود و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 أفراد”.

وأشار البيان إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام زُعم أنه لحادث تحطم الطائرة.

وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على “تليغرام”: “وقع حادث في كوروشانسكي، ويعمل حاليا فريق تحقيق وعمال طوارئ في الموقع، تفاصيل الحادث سترد لاحقا”.