بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرا أوكرانياّ

منذ ساعتين
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرا أوكرانياّ

وطنا اليوم:تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز “إيل-76” اليوم الأربعاء في حادث بمقاطعة بيلغورود الروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “في 24 يناير من هذا العام، حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة”.
وأضاف البيان: “وكان على متن الطائرة 65 جنديا تم أسرهم من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقلهم إلى منطقة بيلغورود و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 أفراد”.
وأشار البيان إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.
وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام زُعم أنه لحادث تحطم الطائرة.
وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على “تليغرام”: “وقع حادث في كوروشانسكي، ويعمل حاليا فريق تحقيق وعمال طوارئ في الموقع، تفاصيل الحادث سترد لاحقا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:31

الزعبي يطالب برفع جلسة النواب: ما في حدا

14:23

البطاينة من نادي فناني إربد : بعون الله نلتقي مستقبلا في غزة وهي عامرة جسورها مشيدة أما أنفاقها فهي موجودة الله يديم الأنفاق .. فيديو وصور

14:20

عطية: أضرب يا حنيطي .. والصفدي للنواب: لا تسألوا عن الخصاونة

14:14

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأردن

14:10

المدن الصناعية الاردنية توقع مذكرة تفاهم مع مشروع الخدمات البلدية

14:04

210 شهداء و386 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

13:59

الملكة رانيا: العالم لا يبالي بمعاناة طلاب غزة

13:58

عاجل/ العمل الاسلامي لم يتبرع بل قام بجمع التبرعات وجيرها لنفسه أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعها الحزب لإغاثة غزة؟

13:02

مالية النواب: الدخل السياحي تأثر جراء العدوان على غزة

12:36

الجغبير: القطاع الصناعي رفع مساهمته ورفد السوق المحلي باحتياجاته كافة

12:29

أوتشا : غزة ستنزف حتى الموت دون وصول مساعدات إنسانية

12:21

الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات دخل 2023

وفيات
وفيات الأربعاء 24 -4 -2024شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)وفيات الثلاثاء 23-1-2024والدة الدكتور محمد مفضي المعاقبة في ذمة اللهوفيات الإثنين 22-1-2024