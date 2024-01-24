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الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات دخل 2023

منذ ساعتين
الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات دخل 2023

وطنا اليوم:دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين كافة الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2023 الكترونياً ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني.‏
وأكدت الدائرة على ضرورة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الصحيحة والواقعية التي تعبر عن ‏دخولهم المتحققة خلال ‏العام الماضي 2023 .علما بان تقديم الإقرارات يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني www.istd.gov.jo ‏لجميع فئات ‏المكلفين مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية بالدخول الى موقع الدائرة الالكتروني واختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.
وبينت أن الشخص الطبيعي من الموظفين والمستخدمين ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل.
واوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل لا يعفي اصحابها ممن تتجاوز دخولهم السنوية حد الإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
وأكدت الدائرة على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين او المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير اصوليا من خلال النظام او من خلال الربط الالكتروني بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.
وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الان بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني ضرورة التأكيد عليهم بسرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
‎واشارت الدائرة ان تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني www.istd.gov.jo.
وأشارت الدائرة انه بإمكان المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف او تطبيق الواتس اب او مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم ومساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم الكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
هاتف: -062222130 واتس اب: -062222130 البريد الإلكتروني: istd@istd.gov.jo


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